Tanınmış jurnalist Elnur Əşrəfoğlu koronavirusdan vəfat edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Report-a onun yaxınları məlumat veriblər.

O, 47 yaşında müalicə aldığı "Yeni Klinika"da dünyasını dəyişib.

Qeyd edək ki, E.Əşrəfoğlu sentyabrın əvvəllərində koronavirusa yoluxub. Əvvəlcə ev şəraitində müalicə alan jurnalist daha sonra "Yeni Klinika"ya köçürülüb. Jurnalist oktyabrın 11-də ECMO cihazından ayrılıb.

