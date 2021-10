“Silikonlu sinə istəmirlər, çıxartdırdım” - Azərbaycanlı model

Əməliyyat olunduğunu deyən azərbaycanlı model Günay Musayeva silikonları ilə vidalaşıb.

Metbuat.az lent.az-a istinadən xəbər verir ki, Musayeva moda nümayişi üçün döşlərini kiçildirdiyini açıqlayıb. "Çoxdan evdən çıxmamışam. Yeni bir əməliyyat keçirdim. Döşlərimi kiçiltdim və silikonumu çıxartdırdım. Səbəb dörd önəmli markanın dəfiləsinə gedəcəyimdir. O markalar silikonlu döş istəmirlər və bu mənim işimdir, nə lazımdırsa edəcəyəm".

Qeyd edək ki, o, modelyer Rüfət İsmayılın hazırladığı möhtəşəm Azərbaycan xalçalarının motivlərindən hazırlanmış paltarları Parisdəki dəfilədə nümayiş etdirəcək.

