Lerikdə qaya uçub - YENİLƏNİB

Lerik-Kəlvəz yolunun 10-cu km-i qaya parçalarından təmizlənib.

Metbuat.az-a AAYDA-dan verilən məlumata görə, artıq avtonəqliyyat vasitələrinin rahat və təhlükəsiz hərəkəti təmin olunub.

09:18

Bu gün səhər saatlarında Lerik-Kəlvəz yolunun təqribən 10-cu km-də qaya uçqunu hadisəsi baş verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycan Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyi məlumat yayıb.

Qeyd edilir ki, qaya parçaları yolun hərəkət hissəsinə tökülərək avtonəqliyyat vasitələrinin hərəkətini məhdudlaşdırıb. Dərhal hadisə yerinə texnika və canlı qüvvə cəlb olunub. Hazırda yolun hərəkət hissəsinin qaya parçalarından təmizlənməsi və hərəkətin bərpası üçün addımlar atılır.

