Fələstin prezidenti Mahmud Abbasla Roma Katolik kilsəsinin lideri Papa Fransisk arasında telefon danışığı olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, görüş zamanı əsasən fanatik yəhudilərin Əl-Əqsa məscidinə hücumları müzakirə edilib. Mahmud Abbas bildirib ki, İsrail ordusu basqınları və əraziləri zəbt etməyi dayandırmalıdır. Roma papası isə bildirib ki, hamı iki dövlətli həll yolu istəyir.

Onun sözlərinə görə, Şərqi Qüds Fələstin dövlətinin paytaxtı kimi qəbul edilməlidir.

