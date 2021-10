ABŞ-ın Kaliforniya ştatında yüngül mühərrikli təyyarə yaşayış məntəqəsinə düşüb.

Metbuat.az xəbər verir ki, hadisə zamanı azı 2 nəfər həyatını itirib. 2 yaralı var. Məlumata görə, qəza zamanı yanğın qeydə alınıb. Bir neçə tikili sıradan çıxıb. Hadisənin səbəbləri araşdırılır.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.