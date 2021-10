Əlikram Bayramov ona sui-qəsd edən müğənnidən danışdı - VİDEO

Müğənni Əlikram Bayramov keçirdiyi avtomobil qəzasından danışıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə o, ARB TV-nin “Onun Sirri” verilişində söhbət açıb:

“Toya gedirdik, deyə-gülə yola çıxdıq. 3-4 kilometr yol getmişdik ki, qəza keçirdik. Qarşımıza çıxan avtomobil düz mən tərəfə vurdu. Dəhşətli qəza baş verdi. Maşın üzü üstə aşağı düşdü. Hər kəs zədələndi. Nağara ifaçımızın boynu sındı. O an bir tək anam və körpə övladım gözümün önünə gəldi. Bu, mənim üçün hazırlanmış cinayət idi. Həmin insanı tanıyıram. Kim olduğunu öyrəndim. Amma mən ona pislik etmərəm. Onun da ailəsi, övladı var. Bəlkə də peşman olub etdiyi hərəkətdən. O qəzada yenicə ailə quran musiqiçi həyatını itirdi. Ailəsi məni qınadı ki, niyə sənə heç nə olmadı. Onlardan da incimirəm”.

