ABŞ-da donanma mühəndisi və onun həyat yoldaşı atom sualtı qayıqları ilə bağlı gizli məlumatları satarkən saxlanılıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, onlar məlumatları satdığı şəxsin xarici ölkənin agenti olduğunu güman ediblər. Lakin həmin şəxs Federal Təhqiqatlar Bürosunun əməkdaşı imiş.

Məlumata görə, şübhəlilərə məlumatları satmaq əvəzində kriptovalyuta vəd edilib.

