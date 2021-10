Azərbaycan dəniz ticarətinin mərkəzinə çevrilir - Yeni qurum rəqabətədavamlı dəniz nəqliyyatı sahəsini formalaşdıracaq

Xəbər verdiyimiz kimi, Dövlət başçısının Fərmanı ilə Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyi yanında fəaliyyət göstərən Dövlət Dəniz Agentliyinin və həmin Agentliyin tabeliyindəki qurumların əsasında vahid qurum olaraq, Dövlət Dəniz və Liman Agentliyi yaradılıb. Agentliyin adı dəyişməklə bərabər, həmin qurumun fəaliyyət istiqamətləri genişləndirilərək səlahiyyətləri artırılıb. Belə ki, dəniz nəqliyyatı sahəsində tənzimləməni və nəzarəti həyata keçirən Agentlik həm də dəniz limanlarında da dövlət nəzarətinin təmin edilməsi üçün tədbirlər görəcək.

Bu barədə Metbuat.az-a açıqlama verən millət vəkili Azər Badamov bildirdi ki, Prezident İlham Əliyevin imzaladığı Fərmanla yaradılan Agentlik Azərbaycanın nəqliyyat sektorunun qloballaşmaya inteqrasiya olunduğunun daha mükəmməl göstəricisidir. Bu addımın atılması təhlükəsiz daşımaların həyata keçirilməsinə başlandığına xitab edir.

Müsahibimizin sözlərinə görə, nəqliyyat sektorundakı qloballaşma dəniz nəqliyyatı sahəsindən də yan keçməyib. Belə ki, son illərin uğurlu təcrübəsi onu göstərir ki, dəniz nəqliyyatında müasir infrastruktur formalaşmış, xidmətin səviyyəsinin daha yüksək olmasına şərait yaradan, mərkəzdən koordinasiya olunan idarəetmə sisteminin qurulması gündəmə gəlmişdir.

“Dəniz nəqliyyatı sahəsində vahid qurumun yaradılması nəticəsində, nəinki dəniz üzgüçülüyünün təhlükəsizliyi, dəniz ətraf mühitinin mühafizəsi və dənizçilərin hazırlanması sahəsində tədbirlər görülərək, həm də bu sahədə fəaliyyət imkanları təkmilləşdiriləcəkdir. Agentlik eyni zamanda, gəmilərin qeydiyyatını və onların yoxlanmasını həyata keçirəcək, limanları fəaliyyətə başlamaq üçün yoxlayacaq və beynəlxalq müqavilələrə uyğun sənədlər verəcək”.

Azər Badamov onu da bildirdi ki, dəniz nəqliyyatı sahəsində limanların idarə edilməsinin rəqəmsallaşdırılıb müasir səviyyəyə çatdırılması ilə rəqabətədavamlı nəqliyyat sahəsi formalaşdırılacaqdır.

“Məhz bu addımların atılması ilə Dövlət Dəniz və Liman Agentliyinin tabeliyində Dəniz Üzgüçülüyünün Təhlükəsizliyi Mərkəzi, eləcə də Nəqliyyat və Texniki-Təminat İdarəsi publik hüquqi şəxslərin verilməsi ümumi dəniz nəqliyyatının vahid mərkəzdən idarə olunmasına imkan verəcəkdir.

Düşünürəm ki, nəqliyyat sektorunda idarəetmə, tənzimləmə, nəzarət mexanizmlərin təkmilləşdirilməsi baxımından yeni yaradılan agentliklərin böyük əhəmiyyəti olacaqdır”, - deyə Azər Badamov fikrini yekunlaşdırıb.

Gülbəniz Hüseynli / METBUAT.AZ

