Bakıda koronavirus infeksiyasının ən geniş yayıldığı ərazilər də bəlli olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, paytaxt üzrə ən yüksək yoluxma yenidən Binəqədi rayonunda qeydə alınıb.

Bakıda aşkarlanan yoluxma faktlarının 14,6 %-i bu rayonun payına düşür.

Sonrakı yerlərdə 13,6 %-lə Xətai, 11,8 %-lə Sabunçu, 11,7 % Yasamal, 8,4 %-lə Suraxanı, 7,8 %-lə Nərimanov, 7,6 %-lə Nəsimi, 7,6 %-lə Xəzər, 7,1 %-lə Nizami, 4,9 %-lə Səbail, 4,4 %-lə Qaradağ, 0,5 %-lə isə Pirallahı qərarlaşıb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.