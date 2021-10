Azərbaycan yığmasının hücumçusu Mahir Emrelinin ikinci koronavirus testi mənfi çıxıb.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, bu barədə Polşanın “Legiya” klubunun mətbuat xidmətinin rəhbəri İzabela Kruk tvitter hesabında paylaşım edib. O bildirib ki, futbolçudan götürülən ikinci testin nəticəsi neqativ olub və Emreli özünü yaxşı hiss edir.

Qeyd edək ki, bu gün baş tutacaq olan Azərbaycan - Serbiya matçında Mahir Emreli iştirak etməyəcək. Çünki onun koronavirus testinin nəticəsi pozitivi olub.

