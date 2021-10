Vətən müharibəsi qazisi Həsən Mehdiyev evlənib.

Metbuat.az "Qafqazinfo"ya istinadən xəbər verir ki, qazimiz Bahar adlı xanımla ailə həyatı qurub.

Onun toyunda qazilər də iştirak edib.

Qeyd edək ki, döyüşlərdə hər iki ayağını itirən Həsən Mehdiyev “Cəbrayılın azad olunmasına görə” medalı təltif olunub.

