Xəbər verdiyimiz kimi, Serbiya Prezidenti Aleksandar Vuçiç xarici işlər naziri Ceyhun Bayramovu qəbul edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, Aleksandar Vuçiç Ceyhun Bayramova Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevi Serbiyaya rəsmi səfər etməklə bağlı dəvətini çatdırmağı xahiş edib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.