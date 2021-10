Rusiya Prezidenti Vladimir Putinlə Ermənistanın Baş naziri Nikol Paşinyanın Kremldə görüşü başlayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, görüş zamanı Rusiya, Azərbaycan, Ermənistan rəhbərlərinin imzaladığı 10 noyabr 2020-ci il və 11 yanvar 2021-ci il tarixli bəyanatlarının həyata keçirilməsi, eləcə də regionda sabitliyin möhkəmləndirilməsi və iqtisadi əlaqələr qurmaq üçün əlavə addımların nəzərdən keçirilməsi planlaşdırılır.

