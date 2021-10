Türkiyənin tanınmış müğənnisi Hadisə iş adamı Mehmet Dinçerlerlə foto-kameralara tuş gəlib.

Metbuat.az lent.az-a istinadən xəbər veiri ki, ifaçı məkanların birindən çıxan zaman paparazzilər tərəfindən lentə alınıb. Onların videosu sosial şəbəkələrdə paylaşılıb.

