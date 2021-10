İmişlidə 41 yaşlı kişi bədbəxt hadisə nəticəsində ölüb.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, İmişli rayon sakini, 1980-ci il təvəllüdlü Şirinov Ramil Akif oğlu rayonun Bəhrəmtəpə qəsəbəsində iş zamanı beton örtüyün üzərinə düşməsi zamanı aldığı ağır xəsarətlərdən hadisə yerindəcə dünyasını dəyişib.

Faktla bağlı rayon prokurorluğunda araşdırma aparılır.

