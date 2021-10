Səmradan növbəti BİABIRÇILIQ: Eyvana çılpaq çıxdı, qonşuları isə... - FOTO

Məşhur model Səmra Hüseynovadan xəbər var.

Metbuat.az big.az-a istinadən xəbər verir ki, Səmra sosial şəbəkələrdə yenə də müzakirələrə səbəb olub. Belə ki, o, sosial media hesabında yeni foto paylaşıb.Fotoda model çılpaq halda eyvanda paltar asarkən görüntülənib. Bunu görən qonşuları isə ondan polisə şikayət edib.

Bu barədə o, shownews.az-a açıqlamasında deyib:

"Ağlıma da gəlməzdi ki, belə şeyə görə şikayət etsinlər. Düşünürdüm ki, qadın həmrəyliyi var. Yox imiş (gülür). Canları sağ olsun. Belə şeyə görə qonşularımdan nə küsərəm, nə də qırğın edərəm. Qonşularımı çox istəyirəm. Bu dəfə məni ancaq büstqaltersiz görüblər, gələn dəfə onlara sürpriz edəcəyəm. Hazır olsunlar".

Həmin fotonu təqdim edirik:



