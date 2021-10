Rusiyada epidemioloji vəziyyətlə əlaqədar yüzlərlə məktəb bağlanıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu "Rospotrebnadzor"un rəhbəri Anna Popova deyib.

Onun sözlərinə görə, hazırda Rusiyanın 25 subyektindəki 605 məktəbdə onlayn dərs prosesi tətbiq olunub.

"Bu gün 25 subyektdə 605 məktəb, 22 subyektdə isə 117 məktəbəqədər müəssisə tamamilə bağlanıb", - Popova bildirib.

