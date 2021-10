Türkiyənin Antalya şəhərinin Kəmər rayonunda meşə yanğını başlayıb.

Metbuat.az bu barədə Türkiyə mətbuatına istinadən xəbər verir.

Küləkli hava səbəbindən hələ ki alovun qarşısını almaq mümkün deyil.

Hazırda meşə yanğınının nəzarətə alınması üçün operativ qruplar işlərini davam etdirir.

