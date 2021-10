SENSASİYALI İDDİA: Bakıda “Qocalar evi”nin qadınlarına fahişəlik TƏKLİF EDİLİB

Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin tabeliyində Sosial Xidmətlər Agentliyinin Bakının Bilgəh qəsəbəsində yerləşən ahıl şəxslər üçün sosial xidmət müəssisəsinin (“Qocalar evi”) sakini sensasiyalı iddialar səsləndirib.

Metbuat.az xəbər verir ki, qocaların biri oxu.az-a deyib ki, “Qocalar evi”nin sabiq direktoru Qətibə Əsədovanın rəhbərlik etdiyi dövrdə burada qalmaq üçün hər ay 100 manat pul ödəyirmiş:

“Keçmiş direktor sakinlər arasında ayrı-seçkilik salırdı. O, məni yola vermirdi. Mən qocalar evinə pulla gəlmişəm. Hər ay Qətibə Əsədovaya 100 manat pul ödəyirdim. Məni çox incidirdi, bilmirdim ki, nə edim. Mən ona dedim ki, sən işdən çıxarılanda nəzir verəcəyəm.

Elə oldu ki, onun vəzifəsindən azad edilməsi barədə qərar verildi. Mən bunu etdim, yəni nəzir verdim. Hətta Qətibə Əsədova bildirdi ki, bəs mənim nəzirim? Dedim ki, sənin nəzirini də çatdıracağam. O işdən çıxanda ona 50 manat verdim və dedim ki, bu da sənin nəzirindir. Götürdü də”.

Ahıl iddia edib ki, Q.Əsədova “Qocalar evi”ndə ahıllara kiminləsə intim münasibət qurmağı, başqa sözlə fahişəlik təklif edirmiş. Həmin pulun bir hissəsi qocaya, digər hissəsi isə Q.Əsədovaya çatmalı imiş.

“Çıxanda məni otağına çağırdı, dedi ki, mən gedirəm, amma sənə ürəyim yanır. Mənə dedi ki, bu xasiyyətlə burda çox qalmayacaqsan. Çünki mən buraya gələndə Qətibə Əsədova mənə dedi ki, burda qalmaq üçün ya ailə həyatı qurmalısan, ya da kiminləsə pul qarşılığında görüşəsən, yoxsa, burda qala bilməyəcəksən”, - deyə, o, əlavə edib. İddialarla bağlı Q.Əsədova ilə əlaqə saxladıq. Keçmiş direktor iddiaları təkzib edib:

“Orda kişi var idi? Hamısı qoca adamlardır”.

O qeyd edib ki, bu iddia ilə çıxış edənləri məhkəməyə verəcək.

Xatırladaq ki, Qətibə Əsədova keçmiş əmək və əhalinin sosial müdafiəsi naziri, hazırda həbsdə olan Səlim Müslümovun dövründə “Qocalar evi”nin direktoru təyin edilib.

Onu əmək və əhalinin sosial müdafiəsi naziri Sahil Babayev vəzifəsindən azad edib.

