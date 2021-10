AFFA-nın futzal üzrə koordinatoru Zaur Hacı-Məhərrəmov UEFA-dan növbəti təyinat alıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, Zaur Hacı-Məhərrəmov Niderlandın “Ayaks” və Almaniyanın “Borussiya” (Dortmund) komandaları arasında Gənclər Liqasının C qrupunun III tur oyununda UEFA nümayəndəsi olacaq.

Xatırladaq ki, qarşılaşma oktyabrın 19-da baş tutacaq.

