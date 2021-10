Gürcüstanın keçmiş prezidenti Mixail Saakaşvilinin həbsxanadakı saxlanma yeri dəyişdirilib.

Metbuat.az Gürcüstan mediasına istinadən xəbər verir ki, Saakaşvili təkadamlıq bölməyə keçirilib. Məlumata görə, bu Saakşavilinin istəyinə uyğun olaraq reallaşıb.

Qeyd edək ki, Gürcüstana qayıdan Saakaşvili həbs edilib. O, aclıq aksiyasına başlayıb.

