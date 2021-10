Nazir dünya çempionu olmuş idmançımızı aeroportda qarşıladı - FOTO

Azərbaycanın gənclər və idman naziri Fərid Qayıbov Norveçin paytaxtı Osloda keçirilən güləş üzrə dünya çempionatında qızıl medal qazanmış yunan-Roma güləşçimiz Rafiq Hüseynovu aeroportda şəxsən qarşılayıb. Metbuat.az xəbər verir ki, bununla bağlı R.Hüseynov “Instagram” hesabında paylaşım edib. “Azərbaycanın gənclər və idman naziri Fərid Qayıbov səhər saat 5-də şəxsən özü idmançılarımızı hava limanında qarşılayır. Hər bir rəhbər vəzifəli şəxsə örnək olacaq bir addım... Əlbəttə bu, bizim üçün şərəfdir və gələcək yarışlarımızda bizə daha da əzmlə çalışmağa vadar edən bir addımdır. Bizə dəyər verdiyiniz üçün təşəkkürlər, cənab nazir”.

