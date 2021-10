Almaniyanın Hawk İHA-sı ilə bağlı layihəsi iflasa uğrayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, layihə üçün 800 milyon dollar ayrılmışdı. Lakin nəticə əldə etmək mümkün olmayıb. Məlumata görə, layihə uğursuz olduğu üçün hazırlanan Hawk İHA-sı muzeydə sərgilənəcək.

Qeyd edək ki, Türkiyənin bu sahədə əldə etdiyi uğurları bir sıra ölkəni hərəkətə keçirmişdi. Almaniyalı siyasətçilər Türkiyə ilə rəqabət aparmaq üçün İHA layihələrinin inkişafının mühüm olduğu bəyan edirdi.

