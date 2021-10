Oğlunun külli-miqdarda "qan pulu"sunu alan qadından İNANILMAZ ADDIM: Dəstəyə qoşuldu sonra isə...FOTO

ABŞ-ın Kaliforniya əyalətində bir qadın 16 yaşlı oğlunun ölümünə görə aldığı təzminatı başqa oğluna silah almağa xərcləyib.

Metbuat.az xarici KİV-ə istinadla xəbər verir ki, 42 yaşlı Kristina Lopez, oğlunun polis əməkdaşı tərəfindən güllələnməsindən sonra şəhər rəhbərliyindən 4,9 milyon dollar alıb. Sonradan cinayətkar dəstənin üzvü olan və qanunsuz olaraq silah satan ikinci uşağı üçün bir neçə min dollar xərcləyib. Kaliforniya sakini, uşaqları təhlükəyə atmaq və azyaşlıya odlu silah vermək üçün sui-qəsd etmək də daxil olmaqla 22 ittiham ilə günahlandırılıb. Onu 10 ilə qədər həbs cəzası gözləyir. Qeyd edək ki, qadının 14 yaşlı oğluna da ittiham irəli sürülüb.

