Bu mallar gömrük rüsumlarından və vergilərdən qismən azad olunur

Malların xaricdə emal xüsusi gömrük proseduru altında yerləşdirilməsi Qaydalarında dəyişiklik edilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, Nazirlər Kabinetindən “Malların xaricdə emal xüsusi gömrük proseduru altında yerləşdirilməsi Qaydaları”na dəyişiklik edilib. Qərarın qəbul edilməsi qızılın və gümüşün (ondan hazırlanmış zərgərlik və digər məişət məmulatları istisna olmaqla) xaricdə emal adı altında ölkədən çıxarılmasının qarşısının alınmasına, bununla da valyutanın ölkədən xaricə axınının qarşısının alınmasına, habelə ölkədə yeni iş yerlərinin açılmasına, iqtisadiyyatda əlavə dəyərin formalaşmasına, əhalinin rifah halının yaxşılaşmasına və Azərbaycan Respublikasının regionda zərgərlik məmulatlarının istehsalı və emalı sahəsində mövqelərinin gücləndirilməsinə səbəb olacaq.

Bu qaydalara uyğun xaricdə emal edilərək gömrük ərazisinə qaytarılan mallar gömrük rüsumlarından və vergilərdən qismən azad olunur.

