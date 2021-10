Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan oktyabrın 26-da Azərbaycana birgünlük səfər edəcək.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Trend-ə Türkiyə Prezident Administrasiyasındakı mənbə bildirib.

Xatırladaq ki, R.T.Ərdoğan bir neçə gün öncə Vətən müharibəsinin bir illiyi ərəfəsində Azərbaycana səfər edəcəyini açıqlamışdı.

