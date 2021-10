Qanda xolesterolu salan preparat və qidalar - Almaniyada çalışan professordan SXEM

Gündəlik bu vitaminlər, qida əlavələri və bitkilər qəbul edilməlidir:



B 3 vitamini – nikotin turşusu – 50 mq hər gün



Beta Sitosterol - 1000 mq hər gün

EPA+DHA (balıq yağının miqdarları) birləşməsindən ibarət balıq yağı - hər gün 1000 mq



Xrom – 200 mq



Maqnezium qəbulu – 200mq



Potent poly - ən güclü vitaminlər –C, D, E, B5 və s.

Hər gün 25 qram çovdar çörəyi yemək



Qırmızı düyünün mayası 1200 mq və Q10 preparatı – 50 mq



Gündə 2 dəfə sarımsaq – 300 mq



Guggul bitkisi – 75 mq



Ənginar ekstraktı – 1000 mq



Yaşıl çay içmək



Əlavə olaraq aktiv həyat, yürüyüş, idman, yuxu rejimi, təmiz havada olmaq.

