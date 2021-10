Müğənni Əlikram Bayramov "ARB" telekanalında yayımlanan "Həmin Zaur” verilişində qonaq olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, verilişdə aparıcı Zaur Kamal Ə.Bayramovun 6 evinin olduğunu, sonuncunu isə Biləsuvarda tikdirdiyini bildirib. Sənətçi isə cavab olaraq bunları deyib:

"Oğurlamamışam ki, zəhmətlə tikmişəm. Bütün el-oba da bilir ki, atamın yurdunda ev tikmişəm. Hardasa 300-400 min manat xərcim çıxıb".

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.