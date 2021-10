Daxili işlər nazirinin müavini, polis general-leytenantı Oruc Zalova ağır itki üz verib.

Metbuat.az oxu.az-a istinadən xəbər verir ki, generalın qardaşı Bayram Zalov uzun sürən xəstəlikdən sonra 65 yaşında vəfat edib.

