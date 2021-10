Aeroport yolundakı dəhşətli qəzanın baş vermə anı - ANBAAN VİDEO

Xəbər verdiyimiz kimi, dünən aeropot yolunda 5 nəfərin ölməsi, 20-dən çox insanın yaralanmasına səbəb olan dəhşətli qəza baş verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, qəzanın baş vermə anları müşahidə kameralarında əks olunub.

Qeyd edək ki, hüquq-mühafizə orqanlarından verilən məlumata görə, faktla bağlı Cinayət Məcəlləsinin 263.3-cü (ehtiyatsızlıqdan iki və daha çox şəxsin ölümünə səbəb olduqda) maddəsi ilə cinayət işi başlanılıb. Qəzaya səbəb isə 19 yaşlı sürücünün yuxulu olması olub.

Həmin anları təqdim edirik:

