Norveçin Kunqsberq şəhərində baş verən silahlı hücum nəticəsində ölənlərin sayı 5-ə çatıb. 2 yaralı var.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə yerli polis açıqlama yayıb. Məlumata görə, hücum ox və yayla törədilib. Bildirilir ki, hadisəni 37 yaşlı şəxs törədib. O, saxlanılıb. Polis hesab edir ki, hadisədə başqa birinin əli yoxdur.

Qətliamın hansı səbəbdən törədildiyi məlum deyil.

