Putin dolların taleyindən danışdı: ABŞ dollara olan inamı sarsıdır

"ABŞ dolları sanksiya aləti olaraq istifadə edərək böyük bir səhv edir".

Metbuat.az xəbər verir ki, bu açıqlamanı Rusiya prezidenti Vladimir Putin Amerikanın "CNBC" telekanalına müsahibəsində deyib. Rusiya lideri bildirib ki, sanksiyalar və ABŞ-ın dövlət borcunun sürətlə artması dollara xələl gətirir.

"Rusiya hələ də bu səbəbdən maliyyə sisteminin sabitliyini təmin etmək üçün müxtəlif tədbirləri nəzərdən keçirmək məcburiyyətində qalır. Bizim üçün müştərilərə çatdırılan məhsullar görə dollarla ödəniş etmək çətindir. Bu nəyə gətirib çıxarır? Sadəcə olaraq, başqa çarəmiz yoxdur, yaxşı olardı ki, başqa valyutalarda hesablaşmalara keçək" deyə Rusiya lideri əlavə edib. Putin onu da qeyd edib ki, dolları ehtiyat valyutası və ya hesablaşma aləti olaraq istifadə edən digər ölkələr nə baş verdiyini görəndə özləri də dollardakı paylarını azaltmağa və hesab vahidi kimi daha az istifadə etməyə başlayıblar.

"Statistika nəticəsində məlum olub ki, hətta ABŞ-ın ehtiyatlarında olan ən yaxın ortaqları və müttəfiqləri belə, dollarla olan paylarını azaldırlar. Ancaq biz dollarla hesablaşmalardan tamamilə qaçmaqda maraqlı deyilik və bu günə qədər xüsusən də enerji ehtiyatlarının dollarla, ilk növbədə neftlə hesablaşmalarda qarşı tərəf bizdən razı qalıb. Əgər Amerika səlahiyyətlilərinin siyasəti daha əvvəl dediyim kimi davam edərsə, heç bir şey etmək məcburiyyətində qalmayacağıq çünki ABŞ özü dollara inamı sarsıdacaq" deyə Putin qeyd edib.

Gülbəniz Hüseynli / METBUAT. AZ

