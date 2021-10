​Rəsmi iPhone 13 modelini “Kontakt”dan ilk alanlar 300 manatlıq hədiyyə qazanacaq

Rəsmi iPhone 13 modellərini hamıdan daha əvvəl, üstəlik ən sərfəli şərtlərlə almaq istəyirsiniz? Elə isə gözünüz “Kontakt”da olsun!

“Apple” brendinin Azərbaycandakı Rəsmi Satış Mərkəzi olan “Kontakt” yeni iPhone modellərinin satışına birinci: oktyabrın 14-dən 15-nə keçən gecə saat 00:00-da başlayacaq. Üstəlik gecə 02:00-dək “Ukrayna dairəsi” mağazasından iPhone 13 seriyasından istənilən modeli alana iPhone 13 seriyasından istənilən modeli alana 300 manatlıq telefon balansı hədiyyə ediləcək. Bu şərt istər nağd, istər hissəli alış, istərsə də taksit kartları ilə alan hər kəsə şamil olunacaq.

“Kontakt” son seriya iPhone-ları kontakt.az saytından önsifariş etmək imkanı da yaradır. Yalnız önsifariş edənlər və oktyabrdın 15-nə keçən gecə “Ukrayna dairəsi” mağazasına gələnlər iPhone 13 seriyasını ilkin ödənişsiz, tam 12 ay faizsiz şərtlərlə ala biləcək. Belə üstünlüklər başqa heç bir şəbəkədə yoxdur.

“Apple” məhsullarını “Kontakt”dan almağın digər üstünlükləri də var:

Odur ki, rəsmi iPhone 13 modellərini almaq və hədiyyə qazanmaq üçün oktyabrın 14-dən 15-nə keçən gecə saat 00:00-dan gecə 02:00-dək “Kontakt Home – Ukrayna dairəsi” mağazasına gəlin!

