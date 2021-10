Qadınlardan ibarət Azərbaycan milli komandasının Dünya çempionatının seçmə mərhələsi çərçivəsində Monteneqro millisinə qarşı keçirəcək oyunu idarə edəcək hakimlər bəlli olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, oktyabrın 21-də Podqoritsada keçiriləcək Monteneqro - Azərbaycan qarşılaşmasını Bolqarıstandan olan hakimlər briqadası idarə edəcək. Belə ki, baş hakim Kristina Georgievaya Yekaterina Marinova və Pavleta Raşkova yan xətt, Kristiyana Quteva isə dördüncü hakim qismində yardımçı olacaq.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.