Şəhid Milli Qəhrəman Şükür Həmidovun əlimi tutduğunu və gözlərinin dolduğunu gördüm - VİDEO

Ervin Tərxan oğlu Cavadov 1993-cü il aprelin 14-də Bakıda anadan olub. 2011-ci ildə həqiqi hərbi xidmətə yollanıb. Ervin 2012-ci ildə əsgəri xidmətini başa vurub ordudan tərxis olunsa da, Aprel döyüşlərindən sonra hərbçi olmaq qərarına gəlib. O, bir müddət Milli Qəhrəman Şükür Həmidovun qrupunda gizir hərbi rütbəsi almaq üçün kurs keçib və 2019-cu ildə Ağcabədidə yerləşən hərbi hissədə gizir kimi xidmətə başlayıb.



Ötən il sentyabrın 27-də Ermənistanın hərbi birləşmələrinin cəbhə xəttində törətdiyi təxribatlara cavab vermək üçün Ervin də minlərlə gənc kimi igidliyini nümayiş etdirib.

Vətən müharibəsi qazisi nə az, nə çox - 5 dəfə əməliyyat olunub.

"Cəsur döyüşçü", "Cəbrayılın azad olunmasına görə" və "Döyüşdə fərqlənməyə görə" medalları ilə təltif olunub.

Metbuat.az qazimizin keçdiyi döyüş yolu barədə reportajı təqdim edir:



