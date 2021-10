Azərbaycanda əks-göstəriş sertifikatı alanların sayı açıqlanıb.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, Səhiyyə Nazirliyindən bildirilib ki, bugünə qədər ümumilikdə 20 minə yaxın şəxsin müraciətinə müsbət cavab verilib. Həmin vətəndaşlar əks-göstəriş sertifikatı alıblar.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.