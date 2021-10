“Bu günə qədər ümumilikdə 20 minə yaxın şəxsin müraciətinə müsbət cavab verilib və həmin vətəndaşlar artıq əks-göstəriş sertifikatı alıblar”.

Bu barədə Metbuat.az-a Səhiyyə Nazirliyindən məlumat verilib. Bildirilib ki, bu günə qədər 357 nəfər yeniyetmə vaksinasiyada iştirak edib. Onlar arasında hər hansı ağırlaşma, yaxud fəsad qeydə alınmayıb.

