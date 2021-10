Rusiyada son sutka ərzində 31 299 nəfər koronavirusa yoluxub, 986 nəfər isə vəfat edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu, pandemiya dövründə Rusiyada qeydə alınan ən yüksək göstəricilər olub.

Bununla da, bugünədək ölkədə koronavirusa yoluxanların sayı 7,9 milyona çatıb. Ölənlərin sayı 220 315 nəfər təşkil edir.

