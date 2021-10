Son 5 gün ərzində Suriyanın şimalında 16 PKK terrorçusu məhv edilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Türkiyənin Müdafiə Nazirliyi açıqlama yayıb. Açıqlamaya görə, Fərat Qalxanı əməliyyat bölgəsində 13, Barış Pınarı hərəkat bölgəsində isə 3 terrorçu məhv edib.

Qeyd edək ki, iki türk polisinin şəhid olmasından sonra türk qüvvələri antiterror əməliyyatlarını intensivləşdirib. Türkiyə ordusunun bölgədə irimiqyaslı əməliyyata başlayacağı bildirilir.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.