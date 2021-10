Türkiyədə polis qumarxanaya basqın təşkil edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, qumarxanın təşkil olunduğu evin qapısını açmağa hazırlaşan polis, qəribə elanla üzləşib. Ev yiyəsi girişdəki kağıza “qapı önünə gələndə maskanızı çıxarın ki, sizi tanıyım” qeydini yazıb. Məlum olub ki, qumarı təşkil edənlər ərazidə kamera quraşdıraraq, polis basqınına qarşı tədbir görüblər.

Lakin onlar polisin əlindən qaça bilməyiblər. Axtarış zamanı 3 nəfər saxlanılıb.

