Rusiya prezidenti Vladimir Putinin ABŞ-ın CNBC televizyasının aparıcısı Dali Qembleya müsahibəsi zamanı maraqlı hadisə baş verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, jurnalistin iki eyni sualı ard-arda verməsinə Putin maraqlı cavab verib. Putin jurnalistin onu dinləmədiyini düşünərək bildirib:

Qarşımda nə dediyimi eşitmədiyi üçün sualı təkrarlayan bir qadın var”.

Bununla belə putin sualı ikinci dəfə cavablandırıb.

