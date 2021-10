Deputat öldüyü gecə DTX-nin axtardığı Xətai Əliyevlə birgə olub - VİDEO

Bir neçə gün öncə Ukraynada taksidə dünyasını dəyişən gənc millət vəkili Anton Polyakovun ölümü ilə bağlı yeni təfərrüat məlum olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, 33 yaşlı millət vəkili dünyasını dəyişdiyi gecə restoranların birində iki tanışı ilə üç saata yaxın vaxt keçirib.

Ukraynanın Daxili İşlər Nazirliyi Anton Polyakovla həmin gecə orada olan şəxslərin kimliyini aydınlaşdıra bilib. Bildirilir ki, Polyakovla eyni masada əyləşən şəxslərdən biri millət vəkili Anna Skoroxodun köməkçisi Rustam Cambulatov, digəri isə azərbaycanlı Xətai Əliyev olub.

Azərbaycanın Dövlət Təhlükəsizliyi Xidmətinin məlumatına görə, 1991-ci il təvəllüdlü Xətai Əliyev hazırda axtarışdadır. Lakin onun hansı səbəbdən axtarıldığı barədə məlumat yoxdur. Qeyd olunur ki, Xətai Əliyev həmin gecə tez-tez Polyakovun olduğu masaya yaxınlaşıb.

Ukraynanın daxili işlər nazirinin birinci müavini Yevgeni Yenin “Ukrayna24” telekanalının efirində bildirib ki, Polyakov restoranda spirtli içki qəbul edib. Restorandan yayılan videolardan da bunu görmək mümkündür.

Məlumata görə, Polyakov restorandan sağlam şəkildə ayrılıb. Restorandan çıxdıqdan sonra Polyakov tanışı Cambulatovun maşınına əyləşib və təqribən iki saat Kiyevdə dolaşıblar. Daha sonra Cambulatov taksi çağırıb və Polyakov maşına əyləşərək gedib.

Yevgeni Yenin, həmçinin, qeyd edib ki, Polyakovun cibində naməlum qonur maddə ilə iki kateter aşkar olunub. Bununla yanaşı, ukraynalı millət vəkilinin cibində 10 min qrivna və 800 ABŞ dolları olub.

Qeyd edək ki, Anton Polyakov oktyabrın 8-i Kiyevdə dünyasını dəyişib. Polislər yol hərəkəti qaydalarını pozduğuna görə taksini saxladıqda Antok Polyakovu huşsuz vəziyyətdə aşkar ediblər. Hadisə yerinə təcili tibbi yardım çağırılsa da, həkimlər onu xilas edə bilməyib.

Polyakovun ürəktutmasından dünyasını dəyişdiyi qeyd olunur. Bununla yanaşı, millət vəkilinin qanında metadon aşkar olunub.

