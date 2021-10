Tbilisidə Saakaşvilinin tərəfdarları aksiya keçirir - VİDEO

Gürcüstanın sabiq prezidenti Mixail Saakaşvilinin azad olunması tələbi ilə Tbilisidə aksiya keçirilir.

Metbuat.az xəbər verir ki, aksiyada minlərlə şəxs iştirak edir. Daxili İşlər Nazirliyinin xüsusi təyinatlıları qabaqlaıcı tədbir kimi Rustaveli prospektində parlamentin və Tələbə Gənclər Sarayının həyətinə toplaşıb.

Aksiyada ölkənin hər yerindən tərəfdarların iştirak etdiyi bildirilir. Təşkilatçı “Vahid Milli Hərəkat” müxalif partiyasıdır.

Qeyd edək ki, Mixail Saakaşvili artı1 2 həftədir həbsdədir. O, özünü siyasi məhbus hesab edir və aclıq aksiyası keçirir.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.