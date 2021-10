Xəbər verdiyimiz kimi, bu gün saat 18:15 radələrində qanunsuz erməni silahlı dəstələri tərəfindən açılan snayper atəşi nəticəsində Azərbaycan Ordusunun hərbi qulluqçusu əsgər Həmzəyev Əfqan Bəhram oğlu şəhid olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, şəhidimiz Goranboy rayonunun Borsunlu kəndindəndir.

2002-ci il təvəllüdlü Əfqan evin tək oğlu olub və bir il imiş hərbi xidmətdə imiş.

O, sabah doğulduğu kənddə torpağa tapşırılacaq.

Allah rəhmət eləsin!

