Xəbər verdiyimiz kimi bir müddət öncə müğənni Xatirə İslam qadın probleminə görə əməliyyat olunub.

Metbuat.az big.az-a istinadən xəbər verir ki, Xatirə əməliyyatdan sonra çəki ataraq arıqlayıb. Belə ki, o, yeni fotosunu sosial media hesabında paylaşıb. İzləyiciləri ona xeyli çəki atdığını yazıblar. Fotoda Xatirənin oğlu da yer alıb.

Həmin fotonu təqdim edirik:

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.