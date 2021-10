Dünyanın aparıcı kriptovalyutası olan "bitcoin"in qiyməti 60 min ABŞ dollarına yaxınlaşıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, "bitcoin" 3 saat ərzində artaraq 59.850 dollar olub. Bununla da bu kriptovalyuta rekord qiymətinə - 64.830 dollara daha da yaxınlaşıb.

Bundan başqa, kapitallaşmaya görə 2-ci yeri tutan qərarlaşan “Ethereum”un qiyməti də son sutkada 5 % artaraq 3,8 min ABŞ dollarına çatıb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.