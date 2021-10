Azərbaycan Ordusunun hərbi qulluqçusu, gizir Məmmədov Namin Ruslan oğlu məzuniyyətdə olarkən yaşadığı ünvanda intihar edib.

Metbuat.az Report-a istinadən xəbər verir ki, bu barədə Müdafiə Nazirliyindən bildirilib.

Hadisə oktyabrın 14-də axşam saatlarında qeydə alınıb.

Faktla bağlı cinayət işi başlanılıb, araşdırma aparılır.

