Azərbaycan Premyer Liqasının VII - turunda "Qarabağ" "Sabah"la qarşılacaq.

Metbuat.az xəbər verir ki, matç sabah 18:45-də "Bank Respublika Arena" baş tutacaq.

Qeyd edək ki, oyunu CBC Sport-dan canlı izləmək mümkün olacaq.

