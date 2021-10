Yaponiyada mobil əlaqədə və internetin verilməsində ciddi problemlər yaşanır.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə ölkənin ən böyük mobil operatoru NTT Docomo açıqlama yayıb. Bildirilir ki, problem mobil operatorun sistemində görülən işlər zamanı ortaya çıxan nasazlıqdan irəli gəlir. Şirkət əhalidən üzr istəyib. Hadisə barədə araşdırma başlayıb.

Məlumata görə, problem bir sıra şirkətin işində də çətinlik yaradıb. İki gündür üzə çıxan nasazlığı aradan qaldırmaq hələlik mümkün olmayıb.

