SON DƏQİQƏ: Yoluxanların sayı YENİDƏN KƏSKİN ARTDI

Azərbaycan Respublikasında koronavirus (COVID-19) infeksiyasına 1 850 yeni yoluxma faktı qeydə alınıb, 735 nəfər müalicə olunaraq sağalıb.

Nazirlər Kabineti yanında Operativ Qərargahdan Metbuat.az-a verilən məlumata görə, COVID-19 üçün götürülən analiz nümunələri müsbət çıxmış 14 nəfər vəfat edib.

Bununla da ölkədə ümumi yoluxanların sayı 498 min 630 nəfərə, sağalanların sayı isə 476 min 964 nəfərə çatıb. Hazırda ölkədə aktiv xəstə sayı 14 min 932 nəfər təşkil edir.

Bugünədək ölkəmizdə 6734 nəfər koronavirusun qurbanı olub.

